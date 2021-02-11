İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine öğretmenler ve eğitim personeli ile ilgili yeni genelge gönderildi. Peki Öğretmenler hafta sonu il dışına çıkabilir mi? | Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMENLER HAFTA SONU İL DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

ÖĞRETMENLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelgeye göre gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.

Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.