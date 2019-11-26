Öğretmenler onuruna yemek düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Saadettin Doğan, ilçedeki öğretmenler bir araya geldi.

Kahta Öğretmenevinde düzenlenen programa Kaymakam Saadettin Doğan ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Kaymakam Saadettin Doğan, öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlerin, Türkiye'nin ve Kahta ilçesinin gelişmesinde ve gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaşılmasındaki kıymetli emeklerinin vazgeçilmez ve unutulmaz olduğunu söyledi. Öğretmenlik mesleğinin değerli ve kutsal bir meslek olduğunu belirten Kaymakam Saadettin Doğan, "Meslekte kıdem ve deneyim sahibi olan arkadaşlarımızın tecrübelerini önemsemeliyiz. Tecrübe dediğimiz şey maalesef günümüzde pek kıymeti olmamakla beraber ama çok değerlidir. Çünkü insanlar bir hayat boyunca elde etmiş oldukları deneyimlerini, yaşantıları sunuyorlar, aktarıyorlar. Tecrübeleri elde etmenin 2 yöntemi bulunuyor. Birincisi kişinin bizzat kendisinin yaşayarak öğrenmesidir. Bu uzun ve meşakkatli bir yöntemdir. İkincisi ise tecrübe edenden bu deneyimleri edinmektir. Bence en akıllıca olan da bu yöntemdir. Dolayısıyla bizler de kıdemli olan meslektaşlarımızın deneyimlerine kulaklarımızı açmalıyız" dedi.

İdarecilik mesleğinde olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de öğretmenlerin, kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Kaymakam Saadettin Doğan, "Ben idarecilik mesleğinde olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de idol alınıp tamamen takip edilmesinin uygun olduğuna inanmıyorum. Herkesin kendisine göre bir tarzı vardır. Öyle olması da gerekir. Ancak bu tarzı ortaya çıkartırken mevcut tecrübelerden istifade etmek daha kestirme daha kolay yoldan en ideale ulaşmak açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Atanan öğretmenlerimizin bir kısmı hala üniversitede okuduklarını zannediyorlar. Bu havadan da bir an önce kurtulmalıyız arkadaşlar. Artık üniversitedeki öğrencilik hayatımızdan çıkmış bizlerden onları hayata hazırlamamızı bekleyen insanların öğretmenleriyiz. Dolayısıyla onların bizden beklemiş oldukları olgunluk seviyesi ne ise bence ivedi bir şekilde kendimizi bu yeni hayat düzenine alıştırmakla mükellefiz. Ayrıca öğretmenler odasındaki huzurun tesisinde okulun güçlü bir şekilde yönetimine kadar pek çok konuda kıdemli meslektaşlarımızın tavsiye ve telkinlerinin önemli olacağı ifade etmek istediğim bir başka husus. Tekrardan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA