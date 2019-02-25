Öğretmenlerden adaylara altın tavsiyeler

"İnovatif Öğretmenler Söyleşisi", Eğitim Fakültesi B Blok Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi, Eğitim Bir-Sen ve Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) tarafından düzenlenen söyleşiye katılan öğretmenler, öğretmen adaylarına meslek hayatlarında kullanabilecekleri altın tavsiyelerde bulundu.

Konferans salonunun tamamen dolduğu söyleşiye; Fizik Öğretmeni Adnan Akyüz, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Berru Sağır ve Fen Bilgisi Öğretmeni Şenol Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

"Teknoloji ile öğrenme daha etkin hale geliyor"

İlk olarak söz alan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Berru Sağır, "Sınıfımdaki Teknoloji" başlıklı sözleşişinde öğrencilere sınıfta teknoloji kullanımının öneminden söz etti. Öğrenme kalıcılığının oluşması, ders yapma kontrolünün sağlanması gibi konularda teknolojinin önemini vurgulayan Sağır, teknoloji ile öğrenmenin daha etkin kılındığını ifade etti. Sağır, öğretmen adaylarına kendilerini sürekli geliştirmeleri, yenilikçi ve ufuk açıcı öğretmenler olmaları tavsiyesinde bulundu.

"Kendi profesyonel gelişim ağınızı oluşturmanız önemli"

"Bir Sır" başlıklı söyleşisinde Fizik Öğretmeni Adnan Akyüz de öğretmen adaylarına, öğretmenliğin püf noktalarını anlattı. Öğretmenliği severek yaptığını ve bunun öğretmenlik mesleği için çok önemli olduğunu dile getiren Akyüz de öğrencilere, "Konfor alanından çıkın, organize olun, sınıf kültürü oluşturun, diğer öğretmenlerle iletişim halinde olun, yardım isteyin, cesur olun, rahat olun ve en önemlisi de kendi profesyonel gelişim ağınızı oluşturun" şeklinde tavsiyeler verdi.

"Mor İnek her zaman dikkat çeker"

Daha sonra söz alan Fen Bilgisi Öğretmeni Şenol Yıldız, "Öğretmenlikte Mor İnek Olmak" başlıklı söyleşisinde meslek hayatında edindiği tecrübeleri aktardı. "Mor İnek" tabirinin ne olduğunu anlatan Yıldız, "Mor İnek her zaman dikkat çeker. Buradaki anlamı da "farklı olmak" şeklinde tanımlayabiliriz. Farklı işler üretebilmek öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir unsurdur" diye konuştu.

Öğretmenliğe bakış açısında söz eden Yıldız, "Eğlence, espri, akla ve kalbe hitap edebilmek, şaşırtmak, biraz onlar gibi olmak, fark etmek ve farkında olmak, ilgi, rehberlik, coşku, günlük yaşam; bu meslekte her zaman sizlerin işini kolaylaştıracak etkenlerdir" şeklinde konuştu.

Programın sonunda söyleşide yer alanlara "katılım sertifikaları" dağıtıldı. Öğretmenlerin sunumlarını sıcak ve samimi bir şekilde yaptığı söyleşiye ayrıca akademik ve idari personeller de katıldı.

Kaynak: İHA