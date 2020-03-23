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Öğretmenlerden anlamlı mesaj

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde görev yapan öğretmenler, korona virüsü nedeniyle evde kalanlar için kitap okumaları tavsiye edildi.

Öğretmenlerden anlamlı mesaj

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde görev yapan öğretmenler, korona virüsü nedeniyle evde kalanlar için kitap okumaları tavsiye edildi.

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, yaptıkları paylaşımla büyük takdir topladı. Korana virüsü nedeniyle eğitime ara verilmesi nedeniyle sosyal medya aracılığıyla "Sevgili gençler, evde kalıp bol bol kitap okuyalım" mesajını veren öğretmenler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA




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