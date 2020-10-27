Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi 2020? Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

Devlet okullarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler girdikleri ders saatini aştıklarında maaşlarına ek olarak ücret verilir. Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde derslerine uzaktan eğitimle devam eden öğretmenlerin alacağı ek ders ücretinin ne kadar olacağı konusunda resmi yazı yayımlandı. Peki Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi? 29 Ekim'de öğretmenler ek ders ücreti alacak mı, ne kadar alacak? Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ VERİLECEK Mİ?

Yayımlanan resmi yazıya göre uzaktan eğitimle yapılan canlı derslerle, yüz yüze yapılan dersler bir tutuldu ve öğretmenlerin aylık karşılığını doldurduktan sonra ek ders ücretinden faydalanabilecekleri belirtilmiş oldu. Buna göre Cumartesi, Pazar dahil girilen uzaktan eğitim veya yüz yüze ayırt edilmeksizin ders saatlerinin toplamı maaş karşılığı okutulması gereken ders saatini aşarsa, aşan saatler için ek ders ücreti ödenecek.

29 EKİM'DE ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETİ ALACAK MI, NE KADAR ALACAK?

Milli bayramlarla ilgili ek ders yönetmeliğindeki ilgili madde şöyle:

MADDE 16- Sözleşmeli öğretmenlere kadro teklifi b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. Yukarıdaki maddeye göre milli bayramlarda öğretmenlere ek ders ödenecek. Bu yüzden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde öğretmenlerin ek dersinde herhangi bir kesinti olmayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR

2020 Yılı Temmuz Ayı Aralık Öğretmen Ek Ders Brüt ve Net Ücretlere İlişkin Tablo %15 (Temmuz/Aralık)

Gündüz ek ders ücreti 18,22 TL

Gece ek ders ücreti 19,51 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 22,77 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 36,43 TL

Sözleşmeli Öğretmen 15,64 TL

2020 Yılı Temmuz Ayı Aralık Öğretmen Ek Ders Brüt ve Net Ücretlere İlişkin Tablo %20 (Temmuz/Aralık)



Gündüz ek ders ücreti 17,14 TL

Gece ek ders ücreti 18,36 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 21,41 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 34,27 TL

Sözleşmeli Öğretmen 14,71 TL



2020 Yılı Temmuz Ayı Aralık Öğretmen Ek Ders Brüt ve Net Ücretlere İlişkin Tablo %27 (Temmuz/Aralık)

Gündüz ek ders ücreti 15,62 TL

Gece ek ders ücreti 16,73 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 19,52 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 31,24 TL

Sözleşmeli Öğretmen 13,41 TL