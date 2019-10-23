Öğretmenlere ’Kültür Sanat Sezonu’ bilgilendirmesi

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ortaokul ve liselerde eğitim veren öğretmenler ile zümre başkanlarına 2019-2020 Eyüpsultan "Kültür Sanat Sezonu" ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, öğretmenlere ve zümre başkanlarına, Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün vizyon projeleri, Eyüpsultan Tiyatro Okulu, Eyüpsultan Karikatür Okulu, Eyüpsultan Halk Oyunları Topluluğu ve Eyüpsultan Yazı Akademisi'nin, amaçları, hedefleri ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bir sunum yapıldı.

"Siz değerli öğretmenlerimizden destek istiyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in gençleri çok önemsediğini ve ilçede var olan genç yetenekleri keşfetmek istediklerini belirterek, "Örgün eğitim çağındaki bu genç yetenekleri, en doğru şekilde hazırlamak, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak, bu potansiyeli en doğru şekilde kanalize etmek hepimizin, başta öğretmenlerimizin sorumluluğu. Bu şehrin hizmetkarı olan bir kamu kurumu olarak bu tür konulara ilgisiz kalamayız. Özellikle Kültür İşleri Müdürlüğünün ana amaçlarından bir tanesi de gençlere dönük kültür sanat hizmetlerini tabana yaymaktır. Doğal olarak bir iş birliği yapmamız gerekiyor ve biz bu iş birliğimizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol çerçevesinde gayet güzel ve başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Tiyatro Okulu'na, Yazı Akademisi'ne, Karikatür Okulu'na, Halk Oyunları Topluluğu'na ve bunlara ilaveten Eyüpsultan Çocuk Korosu'na genç yetenekleri bulup kazandırmak adına siz değerli öğretmenlerimizden destek istiyoruz" dedi.

Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül'ün konuşmasının ardından Eyüpsultan Karikatür Okulu hocası Ahmet Altay, Tiyatro Okulu hocası Yasin Çetin, Yazı Akademisi'nden Hüseyin Akın, Eyüpsultan Halk Oyunları Topluluğu Koordinatörü Elnur İnaltekin ve Eyüpsultan Çocuk Korosu Hocalarından Cengiz Gökdemir, bölümleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştirip, öğretmenlerden gelen soruları yanıtladılar.

Kaynak: İHA