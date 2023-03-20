Öğretmenlere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmenin atamasının en kısa sürede yapılacağını duyurdu.

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Öğretmenlere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak!

Merakla beklenen 45 bin öğretmen atamasının haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan yeni öğretmen atamalarının eğitim kadrolarını güçlendirmek için ve eğitim sistemindeki kaliteyi arttırmasına yardımcı olacağını vurgulayarak açıklamalarını paylaştı.

Öğretmenlere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak!

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." duyurdu.

Öğretmenlere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak!

TAKVİM VE BRANŞLAR EN KISA SÜRECE AÇIKLANACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özerde Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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