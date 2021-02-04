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Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Şubat itibariyle okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. Bu kapsamda belirlenen öğrenci ve öğretmenler sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde belirli saat aralıklarında yasaktan muaf olacak. İşte detaylar...

Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?  İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, belirli güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 

ÖĞRETMENLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

 İçişleri Bakanlığı yetkililerince gönderilen genelgede, Örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, ilgili belgelerini ibraz etmeleri halinde belirli güzergah ve saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER KISITLAMADAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine  gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelgeye göre, MEB'in örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak. 
 

Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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