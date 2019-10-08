Öğretmenlere ‘Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi’

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Mesleki Eğitimde Proje Yazma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması projesinin başladığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İsmail Güven'in açılış konuşmaları ile başlayan proje kapsamında 13 farklı kurumdan, toplam 30 öğretmenin 5 gün boyunca alacağı eğitim ile mesleki eğitim alanında "Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" verilecek.

Kaynak: İHA