Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı (2)

ÖĞRETMENLER HAKKINDA İNCELEME

Siirt Valiliği, futsal turnuvasında kavga eden öğretmenler hakkında inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada turnuvanın Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde öğretmenlerin kaynaşması amacıyla düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında "Öğretmenlerin kavgasını seyirciler öğrenciler ayırdı" başlıklı haberlere yer verildiği görülmüş olup, açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde öğretmenlerimizin kaynaşması amacıyla il genelinde düzenlenen Futsal Turnuvası'nda çıkan arbede ve kavgada olaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: DHA