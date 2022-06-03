Tam bir şifa deposu! Kendisini seven kızılcık meyvesi tüketsin!MEB yer değiştirme 2022 başvuru tarihini duyurdu! Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi | İl içi ve İl dışı Yer Değiştirme TakvimiFenomen Sibil Çetinkaya gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Paylaşımı takipçilerini hayrete düşürdü! "Yaşlı teyzeler gibi"HDP'den Mansur Yavaş'a açık mesaj! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu istiyorlar, Mansur Yavaş'a kapılar kapalı!Son seçim anketinde vatandaşa soruldu: Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İlk sıra aynı kaldı, oy oranlarında fark varDünyada bir ilk! Bu kadarı da pes dedirtti! Hintli kadın kendisiyle evleniyor!Öğretmenlerin merakla bekledi haber geldi! Mazerete bağlı 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı!Jorge Jesus kararını açıkladı! Taraftar çok üzülecek: Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi sona eriyor!Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!TFF sezona noktayı koydu! 2021- 2022 sezonunda ligler tescil edildi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Öğretmenlerin merakla bekledi haber geldi! Mazerete bağlı 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı!

Öğretmenlerin merakla bekledi haber geldi! Mazerete bağlı 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmenlerin merakla bekledi haber geldi! Mazerete bağlı 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz'da alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi isteğe, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

Öğretmenlerin merakla bekledi haber geldi! Mazerete bağlı 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı!

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 2022 BAŞVURU TAKVİMİ

Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı 19 Temmuz'da olacak.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmenlerin merakla bekledi haber geldi! Mazerete bağlı 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı!

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT