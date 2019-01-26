İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, öğretmen ve eğitim çalışanlarına, 2019'da yapacakları doğum yardımını 300, evlilik yardımını 600, cenaze yardımını da 2 bin 20 liraya çıkardıklarını bildirdi.

DOĞUM, EVLİLİK, CENAZE YARDIMLARI NE KADAR?

Yılmaz, ilkokul öğretmenleri ve eğitim çalışanlarına, her yıl karşılıksız sosyal yardım ödemeleri yaptıklarını hatırlattı. Bu yıl yapacakları doğum, evlilik ve cenaze yardımlarını, sandığın mali imkanları oranında artırdıklarını belirten Yılmaz, "Öğretmen ve eğitim çalışanlarına, 2019 yılında karşılıksız yapılacak doğum yardımını 300 liraya, evlilik yardımını 600 liraya, cenaze yardımını da 2 bin 20 liraya çıkardık." dedi.

EMEKLİ YARDIMI NE KADAR?

Yılmaz, afet, sağlık destek, maluliyet, ölüm ve emeklilik yardımı ödemelerinde de nispi artışa gidildiğini dile getirerek, 40 yıl hizmeti bulunan ve ayda ortalama 70 lira aidat ödeyen bir öğretmene, 2019'da emekli olması durumunda asgari 37 bin lira emekli yardımı ödeneceğini bildirdi.

21 BİNDEN FAZLA ÖĞRETMENE YARDIM YAPILDI

2018'de yapılan yardımlar 141 milyon lirayı aştı Toplu emekli yardımına alternatif olarak isteyen üyelere aylık ek maaş ödemesi yapılması için çalışma yürüttüklerini kaydeden Yılmaz, bu konuda yıl sonuna kadar müjdeli bir haber vereceklerini söyledi. Yılmaz, geçen sene 21 binden fazla ilkokul öğretmeni ve eğitim çalışanına karşılıksız yardımda bulunduklarını belirterek, "2018 yılında, 141 milyon 878 bin lira karşılıksız sosyal yardım ödemesi yaptık." dedi.