Öğretmenlerin yol haritası olacak! Çocuk istismarını önleme projesi

Türkiye'de 4 eğitim sendikasının bir araya geldiği ilk çalışma olan "Öğretmenler Farkında" projesi kapsamında oluşturulan "Çocuk İstismarının Önlenmesi Öğretmen El Kitabı" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş Sendikası, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ile Eksi 25 Derneği'nin çalışmaları doğrultusunda "Öğretmenler Farkında" projesi kapsamında ortaya çıkarılan "Çocuk İstismarının Önlenmesi El Kitabı" tanıtım toplantısı düzenlendi. Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kitabın öğretmenlere destek olmasının ve ihtiyaç duyduklarında ulaşabilecekleri bir başucu kitabı olmasının amaçlandığı vurgulandı.

"ÖĞRETMENLERE YOL GÖSTERECEK"

Eksi 25 Derneği Başkan Yardımcısı Yasemin Tümkaya Karakaya, projenin ortaya çıkışını ve süreci şu sözlerle aktardı: "Öğretmenlere destek olurken onlara yol haritası olacak kısa kısa önemli bilgiler içeren bir kitapçık yapma fikri ortaya çıktı. Bu fikre istinaden birçok uzmanla, alanda çalışan rehber öğretmenlerimizle bir araya gelip bir taslak hazırladık. Uzmanların ve paydaşlarımızın onayını aldığımız bu kitapçığın basımını gerçekleştirdik. Bu kitapçık, öğretmenlerimiz şiddetin herhangi bir türüne maruz bırakılan çocukları nasıl fark edebilir, fark ettiklerinde ne yapmalıdır, nasıl destek olmalıdır, bu süreçte kendilerine düşen görevler nelerdir gibi soruları cevaplayan bir yol haritası hazırladık. Umarım işe yarayacaktır."

"BU TÜR ÇALIŞMALARI HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ"

Tanıtım toplantısına katılan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kitapçığın öğretmenler adına güzel bir yol haritası olduğunu ifade etti. Cırıt, "Bu şekilde bazı sorunları tek vücut haline gelerek aşacağız. Eğitim sendikalarının da desteğini alan bu projeden mutluluk duyuyoruz. Bu tip çalışmaları her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı