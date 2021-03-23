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  3. Öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı! Ziya Selçuk: Okulları aşı şartına bağlamamak gerek

Öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı! Ziya Selçuk: Okulları aşı şartına bağlamamak gerek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını bildirerek, "Okulları açmayı aşılama şartına bağlamamak gerekir. Bakın Fransa’ya, Almanya’ya. Okullarını açık tutuyorlar ama öğretmenleri aşılanmış değil" dedi.

Öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı! Ziya Selçuk: Okulları aşı şartına bağlamamak gerek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde aksaklıklar yaşanan yüz yüze eğitim ile ilgili Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya değerlendirmelerde bulundu.

81 ildeki okullarda haftada iki gün yüz yüze eğitim verme kararı aldıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Vaka artışından bağımsız olarak okulları açık tutma ilke kararımız var. Vaka sayısı ile okulların açık olması arasında bir korelasyon yok, bu algıyı değiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

 

Öğretmenlerin aşılanmasında geldikleri aşamaya değinen Selçuk, "Aşağı yukarı öğretmenlerimizin yüzde 10’unu aşıladık, süreç devam ediyor ancak burada okulları açmayı aşılama şartına bağlamamak gerekir Nagehan Hanım. Bakın Fransa’ya, Almanya’ya… Okullarını açık tutuyorlar ama öğretmenleri aşılanmış değil. Aşı şartına bağlamamak gerekir okulları" şeklinde konuştu. 

'Okullardan kaynaklı bir yayılım, toplumun geri kalanından daha fazla bir rakam yok'

Selçuk, Nagehan Alçı'nın "Okullar açıldığından beri herhangi bir ciddi problem, salgında okul kaynaklı büyük bir dalgalanma, bir kriz yaşandı mı?" sorusuna ise  "Kesinlikle hayır. Okullardan kaynaklı bir yayılım, toplumun geri kalanından daha fazla bir rakam yok Nagehan Hanım" şeklinde yanıt verdi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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