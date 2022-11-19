Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

Tek oturumda yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

Melahat Ersoy
Editör
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

Genelde öğretmenlerin bilgilerini öğrettiği öğrenciler, sınavlarda ter dökerken bu kez tam tersi bir durum yaşandı. Binlerce öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve tek oturumda yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na girdi. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayan sınav saat 12.30'da tamamlandı. Sınavın tamamlanması sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 81 ilde 1.489 sınav merkezinde 28 bin 650 salonda gerçekleştirildi. 70 bin kişinin görev yaptığı sınavda adaylara her biri 1 puan değerinde 100 soru yöneltildi ve 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonucuna göre 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre 12 Aralık 2022 Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü, bakanlığın internet sitesinden açıklanacak.

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