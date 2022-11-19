Genelde öğretmenlerin bilgilerini öğrettiği öğrenciler, sınavlarda ter dökerken bu kez tam tersi bir durum yaşandı. Binlerce öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve tek oturumda yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na girdi. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayan sınav saat 12.30'da tamamlandı. Sınavın tamamlanması sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

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ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞTE SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ...

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 81 ilde 1.489 sınav merkezinde 28 bin 650 salonda gerçekleştirildi. 70 bin kişinin görev yaptığı sınavda adaylara her biri 1 puan değerinde 100 soru yöneltildi ve 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonucuna göre 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre 12 Aralık 2022 Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü, bakanlığın internet sitesinden açıklanacak.