Öğretmen adayları, 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan müjde sonrası büyük bir sevinç yaşamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da 1-13 Ağustos tarihleri arasında, öğretmen adaylarını sözlü mülakata davet etmişti. Binlerce aday, yaklaşık 2 hafta süren mülakat süresinde kendileri için belirlenen binalara gitmiş, sözlü sınavlara katılmışlardı. Geçtiğimiz günlerde sona eren mülakat sürecinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? Öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Günlerce mülakat heyecanı yaşayan adaylar, geçtiğimiz günlerde mülakatlarına girerek heyecanlarını üzerinden atmışlardı. Mülakat sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bugün, yani 16 Ağustos tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı haberi duyuruldu.

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğretmen adayları, girmiş oldukları mülakatların sonuçlarını e-devlet üzerinden kimlik bilgilerini girerek sorgulayabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ