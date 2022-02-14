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OGS kalktı mı, kaldırılacak mı? Geçiş ücretleri nasıl ödenecek?

OGS kalktı mı, kaldırılacak mı? Geçiş ücretleri nasıl ödenecek? soruları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni duyurunun üstüne araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar...

OGS kalktı mı, kaldırılacak mı? Geçiş ücretleri nasıl ödenecek?

OGS kalktı mı, kaldırılacak mı?  Geçiş ücretleri nasıl ödenecek? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yeni açıklamayla araç sahipleri araştırmalara başladı. Konu hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

OGS kaldırıldı mı, kaldırılacak mı? Geçiş ücretleri nasıl ödenecek?

OGS KALKTI MI, KALDIRILACAK MI?  GEÇİŞ ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

KGM'den yapılan açıklamada "Daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek." denildi.

OGS kaldırıldı mı, kaldırılacak mı? Geçiş ücretleri nasıl ödenecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan Otomatik Geçiş Sisteminin kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada OGS ve HGS olarak iki ücret toplama sisteminin olmasının karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına OGS'nin kaldırıldığı, otoyol ve köprü ücretlerinin HGS üzerinden tahsil edileceği açıklandı. Ayrıca OGS'si olan vatandaşlara cihazın alındığı banka tarafından HGS etiketi verileceği, OGS hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir. 
Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerde geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır. 

OGS kaldırıldı mı, kaldırılacak mı? Geçiş ücretleri nasıl ödenecek?

İş yükününü azaltılması ve verimliğinin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, 31.03.2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. 

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan  verilmeyecektir. "

Gül Erdoğan
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