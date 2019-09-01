Oğulcan Çağlayan: "Umarım gelişen futbolumuzun üzerine koyarız"

Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan, takım olarak Beşiktaş maçında iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve her geçen gün daha da gelişen bir oyun sergilemek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarını belirten Çağlayan, "Buraya gelirken hedefimiz iyi oyun oynamak ve puanlar almaktı. Maçın gidişatında kazanabilirdik kaybedebilirdik de berabere kaldık. Sezon başı kampından beri iyi çalışan bir ekibiz. Yeni kurulmamıza rağmen 3 haftada 7 puan aldık. Geçen sene bu takım ilk yarıda 13 puan almıştı. Bana da bugün hocam şans verdi. Öz eleştiri yapmak gerekirse gole kadar iyi performans sergileyemedim. Bir fırsat yakaladım ve gol atmak nasip oldu. Belki de o golü atmasaydım 45'te oyundan çıkabilirdim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Umarım bu gelişen futbolumuzun üzerine koyarak milli takım arasını da iyi değerlendirerek kalan lig maçlarında puanlar almaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA