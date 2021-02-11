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  3. Son dakika: Oğulcan Çağlayan'ın cezası belli oldu!

Son dakika: Oğulcan Çağlayan'ın cezası belli oldu!

Son dakika haberi... Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezanın 3 maç olarak düzeltildiğini duyurdu.

Son dakika: Oğulcan Çağlayan'ın cezası belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Etik Kurulu'nun kararı ile birlikte 6 resmi maçtan men cezası alacağı tebliğ edilen Oğulcan Çağlayan'ın cezasını, 3 resmi maçtan men cezası şeklinde düzeltti.

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atan, sonrasında Rize ekibinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla birlikte 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu kararını açıkladı.

Yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan için verilen 6 resmi müsabakadan men cezasını, 3 resmi müsabakadan men olarak oyçokluğuyla düzeltti

Berkem Temizel
Gece Editörü
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