Oğulcan Engin ile Miray Daner aşkı mı yaşıyor? İkiliyi gören eski sevgili Kubilay Aka kıskançlık krizine girdi! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ardından yine bir oyuncu olan Miray Daner'e oklarını çevirdi. Oğulcan Engin'in menajerinin doğum gününde Miray Daner’le tanıştığı ve aralarındaki yakınlığın aşka dönüştüğü ifade edildi.

Seda Sayan’ın işletmecilik yapan oğlu Oğulcan Engin’in Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrıldıktan sonra bir başka oyuncu olan Miray Daner’le aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’le kısa süren birlikteliğinin ardından Engin'in, geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner’le tanıştığı ve İkili arasında başlayan yakınlığın ilişkiye dönüştüğü söylentiler arasında yerini aldı. ÇEKİMLERDEN GELİR GELMEZ.. "Hayat" adlı sinema filminin çekimleri nedeniyle Sinop’a giden Daner, gelir gelmez Oğulcan Engin’e koştu. KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ Geçen günlerde Aşk 101 ekibiyle Emirgan’da eğlenen Kubilay Aka’nın da eski sevgilisi Miray Daner’i Oğulcan Engin’le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de söylentiler arasında yer alıyor. oğulcan enginmiray daner