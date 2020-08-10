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Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan aşk dolu tatil

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu, tatilin keyfini doyasıya yaşıyor.Çift son olarak sosyal medya hesaplarından tatillerine ilişkin olarak paylaşımda bulundu.

Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan aşk dolu tatil

 Son günlerin dikkat çeken isimleri  Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay, Engin'in annesi Seda Sayan'la tatil yapan Eyüboğlu, Sayan tarafından oldukça beğenilmiş, Sinan Engin’in eşi ve kızıyla da tanıştı.  Yaz ayının gelmesiyle birlikte tatile çıkan  Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, yaz tatilinin keyfini çıkartmayı sürdürüyor.

 

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Teknelerine giderken botta çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Eyüboğlu , “Çok güzel ve keyifli bir pazar günü geçirdim, hiç stres olmadım ve bol bol güneş ışığı aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum” notunu paylaştığı fotoğrafın altına yazdı.

Eyüboğlu daha sonra teknenin güvertesinde güneşlenirken bir pozunu Instagram hikayesinde paylaştı

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