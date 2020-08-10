Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan aşk dolu tatil

Son günlerin dikkat çeken isimleri Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay, Engin'in annesi Seda Sayan'la tatil yapan Eyüboğlu, Sayan tarafından oldukça beğenilmiş, Sinan Engin’in eşi ve kızıyla da tanıştı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte tatile çıkan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, yaz tatilinin keyfini çıkartmayı sürdürüyor.

Teknelerine giderken botta çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Eyüboğlu , “Çok güzel ve keyifli bir pazar günü geçirdim, hiç stres olmadım ve bol bol güneş ışığı aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum” notunu paylaştığı fotoğrafın altına yazdı.

Eyüboğlu daha sonra teknenin güvertesinde güneşlenirken bir pozunu Instagram hikayesinde paylaştı