Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu da yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Kaan Yıldırım ile boşanmasının ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu'nun mutluluğu uzun sürmedi. Aşklarını göz önünde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından birlikte sık sık fotoğraf paylaşan çift geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı aldı.

Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan sonra birçok isimle anılan Engin'in son olarak Miray Daner'le aşk yaşadığı iddia edilirken bir hamle de Eyüboğlu'ndan geldi.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Gazete Magazin'in haberine göre, güzel oyuncu, sosyeteden iç mimar Kerim Çarmıklı ile görüntülendi. İkilinin bir mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Ezgi Eyüboğlu'nun aşk iddialarına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

KERİM ÇARMIKLI KİMDİR?

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğlu olan Kerim Çarmıklı, iç mimardır. 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile nikah masasına oturan Çarmıklı, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı.

OĞULCAN - MİRAY AŞKI

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’le kısa süren birlikteliğinin ardından Engin'in, geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner’le tanıştığı ve İkili arasında başlayan yakınlığın ilişkiye dönüştüğü söylentiler arasında yerini aldı.

Öte yandan geçtiğimiz gün bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen Oğulcan Engin ve Miray Daner İstanbul trafiğini birbirine katarak gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı. İkili görüntü vermemek için oldukça çaba gösterdi.