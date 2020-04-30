İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (2)

Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (2)

Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.'nin (66), polise verdiği ifadesinde, "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim. Çocukları bana küfür etti" dediği...

Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.'nin (66), polise verdiği ifadesinde, "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim. Çocukları bana küfür etti" dediği öğrenildi. Sultan K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT