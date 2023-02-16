Ogun Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ogun Karakaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ogun Karakaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ogun Karakaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ogun Karakaya 29 Nisan 1995 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ogun Karakaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Babac Sport & Management yapmaktadır. Ogun Karakaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ogun Karakaya'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ogun Karakaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ogun Karakaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ogun Karakaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ogun Karakaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Denizlispor U21

10 Ağu 2015 yılında Denizli BB

26 Ocak 2016 yılında Denizlispor U21

16 Ağu 2016 yılında İstanbulspor

8 Eylül 2017 yılında Elaziz Belediye

14 Ağu 2018 yılında Utaş Uşakspor

23 Ağu 2019 yılında Elazığ Bld FK

6 Eylül 2020 yılında Bergama Bld

18 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

19 Ocak 2023 yılında 23 Elazığ FK

Ogun Karakaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ogun Karakaya şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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