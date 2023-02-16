Ogun Nuhoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ogun Nuhoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ogun Nuhoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ogun Nuhoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ogun Nuhoglu 10 Şubat 1996 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ogün Samet Nuhoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ogun Nuhoglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ogun Nuhoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ogun Nuhoglu'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ogun Nuhoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ogun Nuhoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ogun Nuhoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ogun Nuhoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2008 yılında İdmanocağı Alt

7 Eylül 2012 yılında Trabzonspor U17

13 Eylül 2013 yılında 1461 Trabzon AY

1 Temmuz 2015 yılında 1461 Trabzon 21

22 Temmuz 2016 yılında Düzyurtspor

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

10 Eylül 2020 yılında 1954 Kelkit Bld

Ogun Nuhoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ogun Nuhoglu şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ofspor (2007-2008), Trabzon Idmanocagi (2008-2012), Trabzonspor (2012-2013), 1461 Trabzon (2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.