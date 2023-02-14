Ogün Şimşek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ogün Şimşek'in biyografisi

Afet yönetim uzmanı Ogün şimşek yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Afet yönetim uzmanı Ogün şimşek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Afet yönetim uzmanı Ogün Şimşek'ün hayat biyografisi.

AFET YÖNETİM UZMANI OGÜN ŞİMŞEK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Maden mühendisi ve Afet yönetim uzmanı Ogün şimşek 1968 yılında İstanbul'da doğdu 1985 yılında İstanbul Kabataş lisesinden mezun oldu. 1990 yılında İstanbul Technical University'de okudu ve 1990 İTÜ maden bölümü mühendisidir.