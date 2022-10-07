Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik Tanımı;

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Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik Maaşı Ne Kadar? 2022 Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik Maaşları

Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.08

Meslek Adı :

Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Öğütme Tesisi Operatörü (Madencilik), öğütme tesisinin genel kontrol ve bakımlı ile cevher öğütme işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Öğütme Tesisi Operatörü (Madencilik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını kontrol etmek, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

b) Çalışma alanının temizliğinin yapılmasını sağlamak,

c) Değirmenin genel kontrol ve bakımını yapmak,

d) Pompayı çalıştırmak,

e) Yatak ve motor soğutma sistemini çalıştırmak,

f) Yağlama sistemini çalıştırmak,

g) Bant katarını kontrol etmek,

h) Değirmeni devreye sokmak,

i) Değirmene beslenen su ve reaktif madde miktarını kontrol etmek,

j) Değirmene besleme yapmak,

k) Değirmenden çıkan pülp yoğunluğunu kontrol etmek,

l) Öğütülen malzemenin tane boyutunu ve silikon basınçlarını kontrol etmek,

m) Değirmeni devreden çıkartmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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