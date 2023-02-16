Oguz Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguz Aksoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguz Aksoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguz Aksoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguz Aksoy 12 Mart 1996 tarihinde İstanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuz Aksoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguz Aksoy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguz Aksoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oguz Aksoy'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oguz Aksoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oguzaksoy34/

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Oguz Aksoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguz Aksoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Oguz Aksoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguz Aksoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Elazığspor

30 Haziran 2015 yılında Beşiktaş U21

6 Ağu 2015 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2016 yılında Beşiktaş U21

22 Ağu 2016 yılında Tuzlaspor

18 Ağu 2017 yılında 24 Erzincanspor

20 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2018 yılında Anadolu Bağcılar

17 Ocak 2020 yılında Kızılcabölük

21 Eylül 2020 yılında HEASK

10 Eylül 2021 yılında Ayvalıkgücü Bld

1 Temmuz 2022 yılında 1966 Edremit

18 Ocak 2023 yılında Ayvalıkgücü Bld

Oguz Aksoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguz Aksoy şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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