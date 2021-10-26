Bir televizyon programında tartışan ve sosyal medyada gündemin ana maddelerinden olan Oğuz Altay ile Emre Bol, oldukça merak edilmeye başlandı. Emre Bol'a karşı sert ifadeler kullanan ve üzerine yürüyen Oğuz Altay'ın biyografisi de futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Oğuz Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuz Altay Emre Bol ile neden tartıştı? Bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik...

OĞUZ ALTAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Altay 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Altay, ultrAslan Grubu Genel Koordinatörlüğü yapmaktadır ve ultrAslan kurucu üyesidir. 1983 yılında Şişli Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında kurulan ultrAslan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Ticaret ile uğraştığı öğrenilen Oğuz Altay, 2007 yılında ultrAslan 2. Dönem Başkanlığını yapmıştır. Altay, ultrAslan'da başkanlık sisteminin kaldırıldığı 2007 yılı sonundan bu yana genel koordinatör olarak görevini sürdürmeye devam ediyor.

OĞUZ ALTAY İLE EMRE BOL NEDEN TARTIŞTI?

2010-2011 yılında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk tartışmasına katılan ikili arasında sesler yükselmeye başladı. Emre Bol, Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar" şeklinde bağırdı. Ardından sesler yükselmeye başlayınca "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" şeklinde cevap verdi.

Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon gittikçe yükselirken Altay" "Hırsızsınız" şeklinde bağırmaya başlayınca Emre Bol çok sinirlendi. Emre Bol, "Rezalet, sensin hırsız" diyerek önündeki bardağa vurdu. Bu harekete karşılık veren Oğuz Altay da bardağı Emre Bol'a doğru fırlattı ve "rahat ol lan, rahat ol" diyerek Emre Bol'a tepki gösterdi.

Emre Bol'un "benimle lanlı lunlu konuşma" sözleri üzerine iyice sinirlenen Altay, "konuşursam ne olur" diyerek yerinden kalktı ve Emre Bol'un üzerine yürüdü. Araya giren diğer yorumcular Altay'ı engelledi. Yaşananların ardından program reklam arasına girdi.



