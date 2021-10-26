Oğuz Altay ve Emre Bol arasındaki hararet yükseldi! Altay, Emre Bol'un üzerine yürüdü!

Süper Lig'de 2010 - 2011 sezonunda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışı ve sonrasındaki hukuki süreç birçok tartışmaya sebep olmuştu. Kimi taraf şampiyonluğu Trabzonspor'un hak ettiğini söylerken kimi taraf da Fenerbahçe'nin haklı bir şampiyonluk elde ettiğini ifade ediyor. Bu tartışmalara canlı yayında katılan Oğuz Altay ve Emre Bol arasındaki gerilim ise neredeyse ikilinin birbirine girmesine neden oldu. Tartışmada bardaklar hava uçuştu.

CANLI YAYINDA 2010-2011 ŞAMPİYONU TARTIŞMASI

Tv100'de yayınlanan "Var Odası" adlı programda tartışan ikiliden Emre Bol, Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar" şeklinde bağırdı. Ardından sesler yükselmeye başlayınca "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" şeklinde cevap verdi.

"BARDAKLAR HAVADA UÇTU"

Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon gittikçe yükselirken Altay" "Hırsızsınız" şeklinde bağırmaya başlayınca Emre Bol çok sinirlendi. Emre Bol, "Rezalet, sensin hırsız" diyerek önündeki bardağa vurdu. Bu harekete karşılık veren Oğuz Altay da bardağı Emre Bol'a doğru fırlattı ve "rahat ol lan, rahat ol" diyerek Emre Bol'a tepki gösterdi.

EMRE BOL'UN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Emre Bol'un "benimle lanlı lunlu konuşma" sözleri üzerine iyice sinirlenen Altay, "konuşursam ne olur" diyerek yerinden kalktı ve Emre Bol'un üzerine yürüdü. Araya giren diğer yorumcular Altay'ı engelledi. Yaşananların ardından program reklam arasına girdi.