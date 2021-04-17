Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Sel'den kötü haber: Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım kaldırıldı

Türkiye'de derin üzüntülere neden 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlu Arda Oğuz'u kaybeden ve o tarihten bu yana suçluların yargılanması için verdiği mücadele ile adını duyuran acılı anne Mısra Öz'den kötü haber geldi.

HASTANEYE YATIRILMIŞTI

Koronavirüs salgınına yakalanan Öz, 12 Nisan günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Dün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldım. Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Mısra Öz'ün babası," Kızım Mısra Öz, Covid 19 dan dolayı an itibarı ile yoğun bakımda." dedi.