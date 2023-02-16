Oguz Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguz Caliskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguz Caliskan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguz Caliskan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguz Caliskan 7 Kasım 1988 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuz Çalışkan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguz Caliskan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguz Caliskan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oguz Caliskan'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguz Caliskan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oguzclskn99/

Oguz Caliskan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguz Caliskan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oguz Caliskan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguz Caliskan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2008 yılında Karsspor

30 Haziran 2009 yılında Ankaragücü U21

7 Temmuz 2009 yılında Denizli Belediye

4 Ağu 2010 yılında Hatayspor

22 Ağu 2011 yılında Diyarbakır BB

25 Temmuz 2012 yılında Gümüşhanespor

17 Ocak 2014 yılında Şanlıurfaspor

25 Temmuz 2014 yılında Turgutluspor

30 Haziran 2015 yılında Şanlıurfaspor

8 Ağu 2015 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2016 yılında Şanlıurfaspor

19 Ağu 2016 yılında Gümüşhanespor

6 Ocak 2017 yılında Bugsaş Spor

23 Temmuz 2018 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2021 yılında Ankara Demir

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Oguz Caliskan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguz Caliskan şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Beypazari Belediyesi Genclik

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.