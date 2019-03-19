Oğuz Çetin, Başsavcı Yılmaz’ı U17 Elit Tur maçlarına davet etti

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek maçlara davet etti.

U17 UEFA Elit Tur Müsabakaları için Manavgat'ta bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin ve U16 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Çetin, Başsavcı Yılmaz'a forma hadiye edip Kumköy'de oynanacak maçlara davet etti.

Ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya'da hazır bulundu.

U17 UEFA Elit Tur Müsabakalarında Milli takımımızın maç programı şöyle; 20 Mart Çarşamba Saat 15.00: Türkiye-İtalya, 23 Mart Cumartesi Saat 15.00: Türkiye-Avusturya, 26 Mart Salı Saat 14.00: Türkiye-Romanya

Kaynak: İHA