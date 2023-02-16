Oguz Eken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguz Eken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguz Eken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguz Eken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguz Eken 22 Şubat 2001 tarihinde Karabük şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuz Eken şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguz Eken Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguz Eken, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Oguz Eken'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguz Eken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguz Eken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oguz Eken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguz Eken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında Karabükspor

5 Ekim 2020 yılında Gümüşhanespor

27 Ağu 2021 yılında Şile Yıldızspor

Oguz Eken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguz Eken şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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