Oğuz Enis Peru kimdir, kaç yaşında, nereli? Anadolu Ajansı'na yeni atama!

Anadolu Ajansı'nda İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek isim gazeteci Oğuz Enis Peru oldu. Peki Oğuz Enis Peru kimdir, kaç yaşında, nereli?

OĞUZ ENİS PERU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Oğuz Enis Peru 16 yıllık meslek hayatı süresince Türksat AŞ'de idari ve mali departmanlarda bir çok görevlerde yer aldı.

Peru, Mali işler, kurumsal ilişkiler, stratejik yönetim, iş süreçleri, insan kaynakları ve performans yönetimi alanlarında tecrübelidir. Oğuz Enis Peru'nun sosyal medya hesabındaki biyografi kısmında ''7 yılı aşkın direktörlük kariyeri boyunca, Türksat'ın ülkemizin en önde gelen şirketlerinden biri haline gelmesinde büyük pay sahibi oldu.'' ifadesi yer almaktadır. Peru'nun nereli ve kaç yaşında olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmamaktadır.