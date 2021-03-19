Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kötü haberi duyurdu. Peki Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Oğuz Kaan Salıcı koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

OĞUZ KAAN SALICI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Kaan Salıcı, 16 Ocak 1972'de Gaziantep'te dünyaya geldi. Eğitim hayatına 1978'de Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. Ortaokula 1983'te Elazığ Anadolu Lisesi'nde başladı, ortaokul ve liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.

Üniversitenin henüz ilk yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun ve Demokrasi için Gençlik Platformu'nun kuruluşuna katıldı.

Mayıs 2012'de gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçildi.

15 Aralık 2014 tarihine kadar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürerek görevini Murat Karayalçın'a devretti.

Oğuz Kaan Salıcı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilidir.

İyi derecede İngilizce bilen Oğuz Kaan Salıcı, evlidir.

OĞUZ KAAN SALICI KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

OĞUZ KAAN SALICI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef kovid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim, şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."