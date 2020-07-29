Oğuz ne demek? Oğuz anlamı nedir?

Kökeni Türkçeye dayanan ve çok eskilerden günümüze kadar ulaşmış isimlerden biri olan Oğuz bir Türk boyu olarak biliniyor. Öte yandan Oğuz isminin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı da öne sürülüyor. Vatandaşlar da gerçeklik payını merak ediyor. Oğuz isminin Kur'an'da geçmediğini söylemek gerekir. İşte Oğuz kelimesi, ismi hakkında detaylar...

OĞUZ NE DEMEK?

TDK'ye göre, oğuz kelimesi anlamı şöyledir:

İyi huylu (kimse)

XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu

Özel bir ad olan Oğuz, Harezm bölgesinde yaşayan ve XI. yüzyıldan başlayarak kendilerine Türkmen de denilen, daha sonra batıya göçerek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin temelini oluşturan büyük bir Türk boyu'dur.

OĞUZ İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Oğuz isminin kökeni Türkçe'dir. Diğer yandan Oğuz ismi Kuran’da geçmemektedir. Oğuz Kur'an-ı Kerim'de geçmediği için herhangi bir bilgi bulunamadı.

OĞUZLAR NERELERDE YAŞADILAR

Coğrafyacı İstahrî’ye göre Oğuzlar’ın yeni yurdu Hazar denizinden Seyhun boylarındaki Fârâb ve İsfîcâb’a kadar uzanıyordu. Destanlarda ve tarihî eserlerde Oğuzlar’ın dağları olarak anılan Kazgurt ve Kazılık da Karaçuk sıradağlarında bulunmaktaydı. X. yüzyıl kaynaklarında Nehrüşşâş (Taşkent ırmağı) adıyla kaydedilen Seyhun ırmağı daha sonraları Âb-ı Benâket ve Âb-ı Hûcend gibi şehir isimleriyle anılmıştır. Oğuzlar’ın sadece Ögüz (ırmak) dedikleri bu akarsuya müslüman âlimler Seyhun, Amuderya’ya da Ceyhun adını vermişlerdir. X. yüzyılda Oğuz Devleti’nin başşehri Seyhun ağzının yakınlarındaki Yenikent’ti.

OĞUZ BOYLARI NELERDİR?

Bozoklar Üçoklar

01. Kayı 01. Bayındır

02. Bayat 02. Beçene

03. Alkaevli 03. Çavuldur (Çavundur)

04. Karaevli 04. Çepni

05. Yazır 05. Salgur (Salur)

06. Dodurga 06. Eymür

07. Döğer 07. Alayuntlu

08. Yaparlı 08. Üregir

09. Avşar (Afşar) 09. İgdir

10. Beydili 10. Büğdüz

11. Kızık 11. Yıva

12. Karkın 12. Kınık