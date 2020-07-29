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Oğuz ne demek? Oğuz anlamı nedir?

Oğuz, isim anlamı olarak günümüzde en yaygın kullanılan adlardan biridir. Peki Türkçe kökenli en önemli adlardan biri olan Oğuz ne demek? Oğuz anlamı nedir? Yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

Oğuz ne demek? Oğuz anlamı nedir?

Kökeni Türkçeye dayanan ve çok eskilerden günümüze kadar ulaşmış isimlerden biri olan Oğuz bir Türk boyu olarak biliniyor. Öte yandan Oğuz isminin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı da öne sürülüyor. Vatandaşlar da gerçeklik payını merak ediyor. Oğuz isminin Kur'an'da geçmediğini söylemek gerekir. İşte Oğuz kelimesi, ismi hakkında detaylar...

OĞUZ NE DEMEK?

TDK'ye göre, oğuz kelimesi anlamı şöyledir:

 İyi huylu (kimse)

XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu

Özel bir ad olan Oğuz, Harezm bölgesinde yaşayan ve XI. yüzyıldan başlayarak kendilerine Türkmen de denilen, daha sonra batıya göçerek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin temelini oluşturan büyük bir Türk boyu'dur.

Oğuz ne demek? Oğuz anlamı nedir?

OĞUZ İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Oğuz isminin kökeni Türkçe'dir. Diğer yandan Oğuz ismi Kuran’da geçmemektedir. Oğuz Kur'an-ı Kerim'de geçmediği için herhangi bir bilgi bulunamadı.

OĞUZLAR NERELERDE YAŞADILAR

Coğrafyacı İstahrî’ye göre Oğuzlar’ın yeni yurdu Hazar denizinden Seyhun boylarındaki Fârâb ve İsfîcâb’a kadar uzanıyordu. Destanlarda ve tarihî eserlerde Oğuzlar’ın dağları olarak anılan Kazgurt ve Kazılık da Karaçuk sıradağlarında bulunmaktaydı. X. yüzyıl kaynaklarında Nehrüşşâş (Taşkent ırmağı) adıyla kaydedilen Seyhun ırmağı daha sonraları Âb-ı Benâket ve Âb-ı Hûcend gibi şehir isimleriyle anılmıştır. Oğuzlar’ın sadece Ögüz (ırmak) dedikleri bu akarsuya müslüman âlimler Seyhun, Amuderya’ya da Ceyhun adını vermişlerdir. X. yüzyılda Oğuz Devleti’nin başşehri Seyhun ağzının yakınlarındaki Yenikent’ti. 

Oğuz ne demek? Oğuz anlamı nedir?

OĞUZ BOYLARI NELERDİR?

Bozoklar                 Üçoklar

01. Kayı                    01. Bayındır
02. Bayat                  02. Beçene
03. Alkaevli               03. Çavuldur (Çavundur)
04. Karaevli               04. Çepni
05. Yazır                    05. Salgur (Salur)
06. Dodurga               06. Eymür
07. Döğer                   07. Alayuntlu
08. Yaparlı                  08. Üregir
09. Avşar (Afşar)         09. İgdir
10. Beydili                    10. Büğdüz
11. Kızık                        11. Yıva
12. Karkın                     12. Kınık

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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