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Oğuz ne demek, TDK'ya göre Oğuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Oğuz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Oğuz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Oğuz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Oğuz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Oğuz ne demek, TDK'ya göre Oğuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oğuz ne demek? Oğuz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Oğuz kelimesi. Peki Oğuz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Oğuz nedir, Oğuz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OĞUZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oğuz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Oğuz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi huylu (kimse)
- XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu

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