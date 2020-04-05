Oğuz Özyaral kimdir? Birkaç gün önce bir televizyon programına konuk olan ve burada birçok kez öksüren ardından da bu belirtiye rağmen programlara çıkmasına tepki gösterilen Profesör Doktor Oğuz Özyaral ile ilgili çıkan haberlerin ardından arama yapılmaya başlandı. Peki Oğuz Özyaral kimdir? Kaç yaşında? | Oğuz Özyaral koronavirüse mi yakalandı? Ayrıntılar haberimizde...

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Özyaral, 1956 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü’nde ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümü’nde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında Yüksek Lisans düzeyinde özel eğitim almıştır.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Titiz misin?” isim bir program da yapmıştır.

OĞUZ ÖZYARAL KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Beslenme ve ‘Koruyucu Sağlık’ uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığı duyurdu.

Oğuz Özyaral, hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Özyaral birkaç gün önce katıldığı bir televizyon programında öksürmeye başlamış; bunu ‘polen kaynaklı alerjik durum’ olarak açıklamış ve programa devam etmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Özyaral’ın öksürük gibi bir belirtisi olduğu halde televizyon programlarına çıkmasına tepki gösterdi.