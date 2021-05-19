Şarkıcı Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm Türkiye tek ses oldu!

MSB'den flaş açıklama: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kripto Tosuncuk, çalışanını bile dolandırmış! Muhasebeci "Düğün paramız olan 50 bin TL yatırdık"