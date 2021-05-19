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Şarkıcı Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi

Ankara oyun havalarının sevilen ismi Oğuz Yılmaz, 53 yaşında kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi

Ankara oyun havalarının sevilen ismi Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 

53 yaşındaki şarkıcı, Oğuz Yılmaz'ın yeni albüm hazırlığı yapıyordu.

Yılmaz verdiği röportajlardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zararda olduğunu belirterek "Hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" ifadesine yer vermişti.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

 Ankara doğumlu Oğuz Yılmaz oyun havalarının sevilen şarkıcılarından biriydi.

Oğuz Yılmaz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Oğuz Yılmaz kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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