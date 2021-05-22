Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan acıklı paylaşım

Keriman, Alemci, Nazlımı Beklerim, Aşkın Bitirdi Beni gibi şarkıları seslendiren 1968 doğumlu ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti. Yılmaz, geçtiğimiz perşembe Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Oğuz Yılmaz'ın 23 yıllık eşi Aylin Yılmaz, kaybettiği eşinin mezarlığını ziyaret etti. Mezarlıkta çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Yılmaz okuyanları duygulandırdı.

"23 SENEDİR BİRBİRİMİZE DOYAMADIK"

Hayat arkadaşını yeni kaybetmenin acısını yaşayan Aylin Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu sözleri yazdı: "Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. En sevdiğimiz papatyalarımızı ektim. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sevgimiz gibi onları her gün sulayacağım. Hiç solmayacak sevgimiz gibi."