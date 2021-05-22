Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduUçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduUçak Kabin Memuru, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduUçak Bakım Boya Personeli, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTümgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduBakan Yanık açıklama yaptı! "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum " dediOğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan acıklı paylaşımDüzce Akçakoca müftüsü kimdir? Şaban Soytekinoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ?Hindistan feci durumda! İnsanlar teker teker ölüyor...Albert Einstein'ın mektubu rekor fiyata satıldı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan acıklı paylaşım

Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan acıklı paylaşım

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz, Perşembe günü mezarlığa defnedildi. Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'ın yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı.

Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan acıklı paylaşım

Keriman, Alemci, Nazlımı Beklerim, Aşkın Bitirdi Beni gibi şarkıları seslendiren 1968 doğumlu ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti. Yılmaz, geçtiğimiz perşembe Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. 

Oğuz Yılmaz'ın 23 yıllık eşi Aylin Yılmaz, kaybettiği eşinin mezarlığını ziyaret etti. Mezarlıkta çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Yılmaz okuyanları duygulandırdı. 

"23 SENEDİR BİRBİRİMİZE DOYAMADIK"

Hayat arkadaşını yeni kaybetmenin acısını yaşayan Aylin Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu sözleri yazdı: "Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. En sevdiğimiz papatyalarımızı ektim. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sevgimiz gibi onları her gün sulayacağım. Hiç solmayacak sevgimiz gibi."

Oğuz Yılmaz ın eşi Aylin Yılmaz dan acıklı paylaşım

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT