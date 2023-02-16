Oguzcan Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzcan Caliskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzcan Caliskan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzcan Caliskan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzcan Caliskan 6 Kasım 2002 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzcan Çalışkan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzcan Caliskan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cevahir Management yapmaktadır. Oguzcan Caliskan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzcan Caliskan'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzcan Caliskan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ogzcnclskn/

Oguzcan Caliskan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzcan Caliskan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Oguzcan Caliskan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzcan Caliskan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

Oguzcan Caliskan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzcan Caliskan şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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