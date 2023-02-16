Oguzcan Kesgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzcan Kesgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oguzcan Kesgin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oguzcan Kesgin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oguzcan Kesgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzcan Kesgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzcan Kesgin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzcan Kesgin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzcan Kesgin 1 Ocak 2001 tarihinde Isparta şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzcan Kesgin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzcan Kesgin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdul Samet Süner yapmaktadır. Oguzcan Kesgin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oguzcan Kesgin'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oguzcan Kesginboyu ve yaşı kaç

Oguzcan Kesgin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzcan Kesgin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Oguzcan Kesgin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzcan Kesgin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Aralık 2018 yılında Akhisarspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor U19

27 Ekim 2020 yılında Akhisarspor

12 Ocak 2021 yılında Akhisarspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Akhisarspor

Oguzcan Kesgin kimdir

Oguzcan Kesgin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzcan Kesgin şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Oguzcan Kesgin nereli

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