Oguzcan Olker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzcan Olker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzcan Olker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzcan Olker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzcan Olker 18 Ağu 2005 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzcan Ölker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzcan Olker Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzcan Olker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzcan Olker'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzcan Olker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oguzcanulker_/

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Oguzcan Olker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzcan Olker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Oguzcan Olker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzcan Olker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2022 yılında M.Arguvan SK

Oguzcan Olker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzcan Olker şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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