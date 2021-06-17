Oğuzhan Asiltürk'ün 'kongre çağrısı'na Temel Karamollaoğlu'ndan sert yanıt: Kamuoyunda tartışılmasını doğru bulmuyorum!

Saadet Partisi'nde (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı (YİK) Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisine kongre çağrısında bulunmasının ardından gözler partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'na çevrildi. İlk açıklamayı yapan Karamollaoğlu, bu tarz parti içi konuların kamuoyunda tartışılmasını doğru bulmadığını ifade ederek Asiltürk ile bizzat görüşeceğini söyledi.

"TEŞKİLAT NEZDİNDE BİR KARŞILIĞI YOKTUR"

BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulunan SP Sözcüsü Birol Aydın, partinin muhalefet olmanın gereğini yerine getireceğini belirterek Cumhur İttifakı ile ortaklık iddialarını üstü kapalı olarak reddetti. Aydın, Asiltürk'ün çıkışının, partide bir yol ayrımına yol açmayacağı görüşünü de bildirdi.

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Eski Genel Başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak ise "Oğuzhan Bey'in o açıklamalarının hukuki bir değeri olmadığı gibi teşkilat nezdinde de bir karşılığı yoktur" dedi.

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'PARTİ YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİRME ŞANSI YOK'

Oğuzhan Asiltürk, Millet İttifakı'yla birlikte hareket eden Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na karşı hareket başlatmıştı. Genel merkeze yakın kaynaklar, Asiltürk'ün olağanüstü kongreye gitmesi halinde genel merkezin karşı çıkmayacağını ancak parti yönetimini değiştirme şansının da olmadığını söylüyor.

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