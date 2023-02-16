Oguzhan Birben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Birben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Birben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Birben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Birben 30 Ocak 1997 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Birben şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Birben Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Birben, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Birben'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Birben Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Birben isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Birben Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Birben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında Sakaryaspor Alt

23 Şubat 2012 yılında Pazarspor Alt

27 Nisan 2016 yılında Pazarspor

17 Ağu 2020 yılında 52 Orduspor FK

9 Ağu 2021 yılında Fatsa Belediye

2 Ağu 2022 yılında Pazarspor

30 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Siirt İÖİ

Oguzhan Birben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Birben şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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