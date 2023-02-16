Oguzhan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Kandemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oguzhan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oguzhan Kandemir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oguzhan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Kandemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Kandemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Kandemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Kandemir 28 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Kandemir şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Kandemir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Kandemir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Kandemir'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Kandemirboyu ve yaşı kaç

Oguzhan Kandemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Kandemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Oguzhan Kandemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Kandemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2009 yılında Galatasaray Alt

15 Eylül 2010 yılında Büyükşehir Alt

1 Temmuz 2013 yılında İstanbul BB U21

11 Eylül 2014 yılında Yozgatspor AŞ

18 Ağu 2015 yılında Şefaatli Bld

25 Ağu 2016 yılında Bartınspor

7 Ekim 2016 yılında Yozgatspor 1959

16 Ağu 2017 yılında Isparta Davraz

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

22 Ağu 2019 yılında Yozgatspor 1959

25 Ağu 2020 yılında Edirne Bld

12 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

12 Ocak 2022 yılında Bld Kütahya

14 Ağu 2022 yılında Edirnespor

Oguzhan Kandemir kimdir

Oguzhan Kandemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Kandemir şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oguzhan Kandemir nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Mustafa Kourouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kourouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Kourouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kourouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alparslan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Fidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alparslan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Fidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felix Herzenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Herzenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felix Herzenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Herzenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Emir İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Emir İpek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Emir İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Emir İpek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları