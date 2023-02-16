Oguzhan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Kandemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Kandemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Kandemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Kandemir 28 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Kandemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Kandemir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Kandemir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Kandemir'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Kandemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Kandemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Kandemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Kandemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2009 yılında Galatasaray Alt

15 Eylül 2010 yılında Büyükşehir Alt

1 Temmuz 2013 yılında İstanbul BB U21

11 Eylül 2014 yılında Yozgatspor AŞ

18 Ağu 2015 yılında Şefaatli Bld

25 Ağu 2016 yılında Bartınspor

7 Ekim 2016 yılında Yozgatspor 1959

16 Ağu 2017 yılında Isparta Davraz

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

22 Ağu 2019 yılında Yozgatspor 1959

25 Ağu 2020 yılında Edirne Bld

12 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

12 Ocak 2022 yılında Bld Kütahya

14 Ağu 2022 yılında Edirnespor

Oguzhan Kandemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Kandemir şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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