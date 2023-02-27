Oguzhan Kaylesiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Kaylesiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Kaylesiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Kaylesiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Kaylesiz 6 Şubat 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Kaylesız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Kaylesiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Kaylesiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Kaylesiz'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Kaylesiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Kaylesiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Kaylesiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Kaylesiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında RFCU Kelmis

27 Ağustos 2018 yılında Sancaktepe Bld

30 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2020 yılında Waremme

1 Temmuz 2020 yılında Weiler

29 Ocak 2022 yılında Bergama Bld

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2023 yılında Mondercange

Oguzhan Kaylesiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Kaylesiz şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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