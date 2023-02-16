Oguzhan Kefkir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Kefkir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Kefkir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Kefkir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Kefkir 27 Ağu 1991 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Kefkir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Kefkir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Oguzhan Kefkir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Kefkir'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Kefkir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Oguzhan Kefkir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Kefkir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Kefkir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Kefkir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2008 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2010 yılında Bochum

1 Temmuz 2012 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2013 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2015 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2016 yılında VfR Aalen

29 Ocak 2017 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2019 yılında RW Essen

Oguzhan Kefkir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Kefkir şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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