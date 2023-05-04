Oğuzhan Koç Bir Yıldır Hazırlık Yapıyormuş! Ne Yaptığı En Sonunda Ortaya Çıktı! Bakın Neymiş

Oğuzhan Koç bir yıldır bir proje üzerinde çalışıyormuş. Bu projeyi de herkesten gizlemiş. Açıklama yapan ünlü yıldız bunun neler olduğunu anlattı. Bakın o proje neymiş. Tüm detaylar haberimizde.

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Oğuzhan Koç Bir Yıldır Hazırlık Yapıyormuş! Ne Yaptığı En Sonunda Ortaya Çıktı! Bakın Neymiş

Komedi denince akıllara gelen Oğuzhan Koç, aynı zamanda müzik sektöründe de büyük bir ilerleme kaydeden sanatçılar arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde dizi kültürü dergisi olan Episode Dergisi’nin nisan ayında çıkan kapağında ünlü oyuncunun yer aldığı ve Disney Plus’ta yayımlanan Özür Dilerim filminin yorumları yapıldı. Derginin konuğu olarak ise İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ile birlikte Gizem Karaca bulunuyor. Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak’a göre halkımızda özür dileme kültürü son zamanlarda gittikçe azalıyor.

Özür Dileme Kültürümüz Giderek Azalıyor

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, özür dileme kültürü hakkında açıklamalarda bulundu. Halkımız tarafından özür dileme kültürünün artık iyiden iyiye kendini kaybetmeye başladığını ifade eden ünlü oyuncu, tartışan iki insanın hangisi bağırıyor ise onun haklı olduğunun düşüncesini yaygınlaştığını anlattı. Bu olayın ise çok ilginç olduğuna değinirken, filmi izleyen kişilerin sevdiklerinden özür dilemeleri konusunda temennisinin olduğunu vurguladı.

Oğuzhan Koç Bir Yıldır Hazırlık Yapıyormuş! Ne Yaptığı En Sonunda Ortaya Çıktı! Bakın Neymiş

Özür Dilemek Zayıflık Olarak Algılanıyor

Toplumumuzda insanların birbirlerine özür dilemekten çekinmelerinin altında yatan neden olarak zayıflık göstergeleri olduğunu ifade eden ünlü oyuncu bu filmin bir adım olmasının gerektiğini anlattı. Gizem Karaca ise bu konu hakkında özür dilemenin kişisel bir durum olarak algılanması gerektiğini ifade ederken özür dileme eyleminin kişiyi rahatlatan ve psikolojisini düzelten bir eylem olduğunu aktardı.

Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ile beraber çalışmanın çok büyük bir lütuf olduğunu vurguladı. Başka bir yönetmen ile dizi çekimlerinin setine girildiğinde kendini iyi hissetmeyeceğini ve çok sinirli bir insan olabileceğini aktarırken İbrahim’in çok serbest bıraktığını anlattı. Ünlü oyuncunun uzun bir yoldan bir bu yana hazırlanmış olduğu güzel bir filmin senaryosundan bahsederken hem müzik sektöründe hem de oyunculuk sektöründe zorlandığını ve zor bir süreçten geçtiğini de ifade etti.

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